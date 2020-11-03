İzmirli depremzedeler için kumbaralarındaki harçlıklarını bağışladılar

Mehmetçik İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Ada Bade Suay, kumbarasında biriktirdiği harçlığını İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere gönderilmek üzere öğretmenine teslim etti.
Bade Sude'nin başlattığı kampanya kısa sürede okulda yoğun ilgi gördü.
Kampanyanın bir hafta devam edeceğini belirten sınıf öğretmeni Sefa Tuaç, Ada Bade öncülüğünde başlatılan kampanyanın tüm okuldan destek gördüğünü vurguladı.
Duyarlığından dolayı tüm öğrencilerini kutlayan Tuaç, şöyle konuştu:
"Ada Bade kızımız sabah okula geldiğinde kumbarasını biriktirdiği 50 lira harçlığını bize getirdi. Depremzedelere yardım yapmak istediğini söyledi. Daha sonra sınıfta bir yardım kampanyası başlattığını söyledi. Biz de onun öncülüğünde kampanya başlattık. Tüm sınıf destek çıktı. Bir saat içinde 541 lira toplandı. Hatta başka sınıflarda bile kampanyaya destek olanlar var. Bu kampanyayı bir hafta sürdüreceğiz."
Türk halkının her zaman zor günde birlik ve beraberliğini koruduğunu dile getiren Tuaç, millet olarak her zaman bu tür doğal afetlerde birlik ve beraberliğimizi sağladıklarını aktardı.
Van, Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi bugün de İzmir depreminde bu dayanışmayı gösterdiklerini ifade eden Tuaç, "Çünkü biz biriz beraberiz etle tırnak gibiyiz. Öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.
Ada Bade Suay, İzmirli kardeşleriyle her zaman dayanışma içinde olacağını belirterek, "İzmir'de yaşanan depreme çok üzüldük. Oradaki kardeşlerimize küçük de olsa bir katkıda bulunmak için harçlığımı bağışladım. Kampanyaya tüm arkadaşlarım destek oldu." ifadelerini kullandı.
Eren Aydın ise, yardım kampanyasına katılarak İzmir'deki depremzedelerin acısına ortak olmak istediklerini ifade etti.
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