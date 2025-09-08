İzmirli Caner’i kim öldürdü?

Kayıp dosyası olarak ele alınan olay giderek cinayet ihtimallerini güçlendiriyor.

Baba Mesut, kayıp oğluyla ilgili olarak diğer oğlu Cihan’ı suçlamayı sürdürdü. Bu suçlamalara sert tepki gösteren Cihan ise Didem Arslan Yılmaz’a içini döktü:

“Katil olarak suçlanıyorum ama şu an herkesten yalnızım. Abim yok ve çok korkuyorum.”