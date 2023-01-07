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İzmir’in Konak ilçesinde çıkan yangında ev halkıyla çevre sakinleri büyük korku yaşadı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın çevrede büyük paniğe yol açtı

Giriş: 07.01.2023 - 20:44 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir’in Konak ilçesinde çıkan yangında ev halkıyla çevre sakinleri büyük korku yaşadı
İHA

İzmir’in Konak ilçesinde çıkan yangında ev halkıyla çevre sakinleri büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 18.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 1186 Sokak’ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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