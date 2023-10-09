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        Haberler Gündem İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

        İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

        İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:45
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        İzmir'deki yangın kontrol altında
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        Yangın, saat 13.40 sıralarında Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ek kuvvetlerin de yönlendirilmesiyle birlikte; 9 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz, 11 su ikmal aracı ve 5 dozer ile yangına müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile saat 18.13 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
        #Bayındır yangın
        #haberler
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