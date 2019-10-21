21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Macar Kültür Merkezi ile ortakları Kalem Derneği ve Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen “Birlik içinde Çeşitlilik” adlı proje kapsamında 24 ile 27 Ekim tarihleri arasında İzmir’de “İzmir Tuna Günleri” etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Macar Kültür Merkezi öncülüğünde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Derneğinin ortaklığıyla yürütülen “Birlik içinde Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” kapsamında gerçekleştirilecek ve 4 gün boyunca devam edecek etkinliklerin finansmanını Avrupa Birliği ve Türkiye karşılıyor.
İzmir Tuna Günleri etkinlikleri kapsamında programda İzmir Mimarlık Merkezi’nde Dalgaların Peşinde teması ile V4 Orta Avrupa filmleri izleyicilerle buluşacak. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’dan seçilmiş su, nehir ve denizler konusunu anlatan filmler hem gerçek hem metaforik ile çevresel ve sosyal bağlamında akışkanlık ve bilinçsizlikler anlamında anlatımı gerçekleştirilecek.
Ayrıca program kapsamında Avrupa’nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna nehrine ait fotoğraf sergisi ve Aziz Vukolos Kilisesi’nde D U A L adlı çağdaş dans gösterimi yapılacak.
TUNA NEHRİ'NE ÖYKÜLER YARIŞMASI'NIN KAZANANLARI AÇIKLANIYOR
İzmir Tuna Günleri etkinlikleri kapsamında Macar Kültür Merkezi ve Kalem Kültür Derneği tarafından 9 Ekim’de tamamlanan Tuna Nehrine Öyküler adlı öykü yarışmasının kazananları Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek söyleşi programında açıklanacak. Ayrıca Yaşar Üniversitesi’ndeki etkinlikte öyküler, edebiyat ve yazarlık hakkında söyleşi programı düzenlenecek.
İzmir Tuna Günleri etkinliklerinin hedefi Türkiye ve Tuna Bölgesi arasındaki yüzyıllarca mevcut etki ve bağlarının çağdaş sanatla gösterilmesi olarak belirlendi. Tuna nehrinin kenarında yaşayan halkların yüzyıllarca birlikte yaşam sürmeleri, birbirleriyle savaş ve ticaret yapmış olmaları ortak efsanelere konu olmalarının yanı sıra şiirler ve şarkılar bestelemiş olmaları da etkinliğin önemini artıyor. Diğer taraftan Tuna Nehrinin Avrupa’nın ortasından Karadeniz’e kadar uzanıp kıyılarında yaşayanları etkilediği ve var olan diyalogun hiç durdurulmadan devam ettirilmesi etkinliğin diğer amaçları arasında yer alıyor.
ETKİNLİK PROGRAMI
Halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu İzmir Mimarlık Merkezi, Aziz Vukolos Kilisesi ve Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek İzmir Tuna Günleri etkinliklerinin programı şu şekilde:
İZMİR MİMARLIK MERKEZİ
SERGİ - Tuna’nın açıları
24-27 Ekim
Dalgaların Peşinde - V4 Orta Avrupa Filmleri
24 Ekim Perşembe
20:00 Deniz Kızlarının şarkısı (PL)
25 Ekim Cuma
19:00 Su Konulu Macar Kısa Filmlerden Seçki (HU)
21:00 Ağda Güneş (SK)
26 Ekim Cumartesi
19:00 Sudakı Bıçak (PL)
21:00 Tuna Üzerinde Bir Yol (SK)
27 Ekim Pazar
19:00 Küçük Deniz Kızı (CZ)
21:00 Pupendo (CZ)
Aziz Vukolos Kilisesi
Çağdaş dans gösterisi
25 Ekim Cuma
20:30 Nový Priestor: D U A L
Yaşar Üniversitesi
Edebiyat söyleşi
25 Ekim Cuma
14:00 Tuna Nehrine Öyküler
Edebiyatı değerlendirmek ve Edebi Metinleri Çevirmek
Konuşmacılar: Fuat Semivay, Nermin Mollaoğlu
Moderatör: Gülşah Elikbank
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