İzmir'de hareketli dakikalar! 10 kişi kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan yattaki 10 kişi, tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Doğanbey Adası açıklarında Kapky isimli motoryatın su almaya başladığı ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Bir bölümü suyun altında kalan yattaki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı'na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yatın, içine dolan suyun boşaltılması ve karaya çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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