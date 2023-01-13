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İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı

İzmir’in Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince, düzensiz göçmenlerin geçici süreyle kaldığı ve “şok evleri” olarak bilinen 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı

Giriş: 13.01.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir’de 'şok evleri'ne polis baskını: 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı
İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları “şok evleri”ni tespit etti.

Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda: 70 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı. Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, yakalanan 7 şüpheliye toplamda 499 bin lira idari para cezası ve TCK 79. madde uyarınca adli işlem yapıldı.

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