İHA

İzmir’de, iddialara göre sahte içki tükettikten sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Hasan Çetin Esen’in (59) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer 17 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bazı iş yeri ve depolarda aramalar yaptı ve 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.