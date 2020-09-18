İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığına ciddi zararları bulunan, sağlıksız koşullarda merdiven altı imalathanelerde üretilerek piyasaya sürülen ve aynı zamanda devletin vergi kaybına uğramasına neden olan sahte/kaçak içki imalatını ve piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.
Sahte/kaçak içki imal edilen, depolanan, satılan iş yeri ve ikametlere bugüne kadar 115 operasyon gerçekleştirilirken, 15 Eylül 2020 günü yapılan operasyonda plastik bidonlar içerisinde 4 bin 315 litre şarap hijyenik olmayan, insan sağlığını tehdit eden ortamlarda ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bugüne kadar yapılan operasyonlar neticesinde ise üretim anında ya da piyasaya sürülmeye hazır halde şişelenmiş 8 bin 488 şişe sahte/kaçak votka, viski, rakı ve 40 bin 714 litre sahte içki/etil alkol, içki imalatında kullanılan 50 bin adet etiket ve sahte bandrol, 15 bin adet boş şişe, 15 bin adet kapak ele geçirildi. Operasyonlarda 176 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 15’i tutuklandı.
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