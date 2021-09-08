İzmir’de polise bıçak çeken şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

AA

Alınan bilgiye göre, Arap Hasan Mahallesi İnönü Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, Ali S. idaresindeki 35 ALZ 622 plakalı motosikleti durdurdu.

Ali S. kendisinden kimlik isteyen polislere kimlik vermeyerek motosiklette bulunan kadınla markete girdi.

Şüphelinin ardından markete giren ekipler tekrar kimlik istediği sırada şüpheli cebindeki bıçağı çıkardı.

Daha sonra zanlı ile polisler arasında arbede çıktı.

Bir süre devam eden arbede sırasında diğer polis memuru, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, olay anı markette bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.