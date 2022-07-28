DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, metruk evde 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, bıçakla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Ordu Caddesi numara 187'de bulunan bir metruk evde meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre, E.K. ile Kenan Yılmaz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, E.K. yanında bulunan bıçakla Yılmaz'ı defalarca bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.K. suç aleti ile olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli E.K, Ordu Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kenan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.