İzmirde kaybolan down sendromlu kişi ölü bulundu
İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki down sendromlu Durukan Hamamcı'nın cesedi bulundu
Durukan Hamamcı'yı çalışmaların ikinci gününde ekipler Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı. Çalışmalara AFAD da destek verdi.
AFAD ve jandarma ekipleri, evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında Hamamcı'nın cansız bedenini buldu.
Hamamcı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
İlçeye bağlı Kösedere Mahallesi'nde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.