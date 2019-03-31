31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti verilen hastalar ile Sağlık Bakanlığının oluşturduğu çağrı merkezine başvuran vatandaşların oy kullanması için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirdi.
Kendi imkanıyla sandığa gidemeyecek durumdaki vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara taşındı.
AA'nın haberine göre; sandığa gitmek için başvuran vatandaşlardan Bayraklı Adalet Mahallesi'nde yaşayan, 5 yıldır kanser tedavisi gören 78 yaşındaki Nazmi Şahin'i, 112 Acil Sağlık ekipleri, evinde yaptığı muayenenin ardından sedyeye alarak oy kullanacağı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu'na getirdi.
Okul bahçesinde seçim kurulu görevlilerince karşılanan Şahin, sağlık ekipleri ve yakınlarının taşıdığı sedyeyle oy kullanacağı okulun ikinci katındaki 1022 nolu sandığa çıkarıldı. Şahin, oy kullanacağı kabine oğlu Bülent Şahin ile girdi.
Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından zarfı sandığa atan Şahin'i daha sonra 112 Acil Servis ekipleri evine bıraktı.
"HELAL OLSUN DEVLETİMİZE"
Nazmi Şahin, oy kullanmak istediğini İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirdiğini belirterek, bu sabah ambulansı kapının önünde görünce duygulandığını söyledi.
Şahin, "Çok güzel bir hizmet. Hiçbir yerim acımadan oy vermeye geldim. Devletimizin verdiği iradeyi kullandım. İdare milletindir. Oy atarken çok duygulandım. Bizi de ayırmamışlar dedim. Ambulans olmasaydı ben buraya gelemezdim, oyumu da kullanamazdım. Helal olsun devletimize, bahtiyarım." dedi.
Bülent Şahin de babasının şimdiye kadar tüm seçimlerde oyunu kullandığını, bu seferde ambulans sayesinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getirerek, sandıktan çıkacak sonucun Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
" İZMİR GENELİNDE 74 SAĞLIK EKİBİ HASTALARI SANDIKLARA TAŞIDI"
İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, evlerinde tedavi gören hastaların oy kullanmaları için günler öncesinden çalışma yaptıklarını bildirdi.
Oy verecek vatandaşları sandığa taşımak için 74 ekip ve 300 personelin görevlendirildiğini kaydeden Salnur, "Amacımız sağlığı nedeniyle sandığı gitmekte zorlanan vatandaşların oy kullanmasını sağlamak. Bunun için ekiplerimiz oy verme işlemi tamamlanıncaya kadar alanda görev alacak" ifadelerini kullandı.
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