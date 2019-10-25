TFF 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde Altay ve Menemenspor, Menemen Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Altay, zirve yarışında kayıpsız devam etmeyi hedeflerken, Menemenspor çıkış arayacak.

DERBİDE FAVORİ ALTAY

Ligde 15 puanla 4. sırada yer alan Altay, ilk hafta aldığı Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından çıktığı 7 maçta, 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmeme serisi elde etti. Son 7 maçta rakip filelere 13 gol bırakan siyah beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü. Ligde en sonra yine bir İzmir derbisinde Altınordu’yu 3-0 mağlup eden Altay, derbide favori olarak gösteriliyor. Yarın oynanacak maç öncesi Altay’da stoper Gençer Cansev kart cezalısı olarak maçta forma giyemezken Leandro Kappel ve Abdülkerim Bardakçı sarı kartı sınırında bulunuyor.

MENEMENSPOR KENDİ EVİNDE MİSAFİR



Menemenspor ise ligde 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 8 maçta iç sahada hiç galibiyet alamayan Menemenspor, deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçen hafta Erzurumspor ile sahasında oynadığı maçta 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler, bu sezon yükseldiği ligde alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmak istiyor. 5 golle ligde en az gol atan takım konumunda bulunan Menemenspor, Menemen Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta ilk kez misafir takımı unvanıyla yer alacak.