Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.00 ve 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, İzmir'in Dikili ilçesinde Bademli açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi.

Durdurulan lastik botlar içerisindeki 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 82 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.