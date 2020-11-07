İzmir’de 200 depremzede aileye yeni ev 

İzmir’de meydana gelen ve büyüklüğünü AFAD'ın 6.6, Kandilli'nin 6.9 olarak açıkladığı depremden en çok etkilenen ilçe olan Bornova’da yaraları sarmak için harekete geçildi. Bir firma ile ortak çalışma yürüten Bornova Belediyesi, evsiz kalan 100 depremzede aileye bir yıl boyunca ücretsiz barınabilecekleri evlerin anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslim töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kış koşullarının yaklaştığını, depremden evleri zarar gören ve oturulamaz hale gelen ailelere hızla kalıcı konutlar bulunması gerektiğini ifade etti. Başkan İduğ, “İşte bu nedenle, evlerini kaybeden vatandaşlarımızı bundan sonrası için kalıcı, güvenli ve konforlu konutlara yerleştirilmeniz gerekiyor. Burada hem merkezi hükümete, hem de yerel yönetimlere düşen görevler var. Şu anda sağlanan 100 konut imkanı, maddi tarafının ötesinde çok hızlı aksiyon alınması anlamında çok önemli. Bu büyük katkıyı sunanları kanatsız melek olarak görüyor, çok teşekkür ediyorum” dedi.
"BİRBİRLERİNE YAKIN OLMALILAR"
Bornova Belediyesi olarak 200 depremzede aileyi, kalıcı konutların yapımını bitene kadar acilen güvenli ve konforlu konutlara yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan İduğ, “Büyük bir dayanışma ile sağlanan konut stoğunu özellikle kışa girdiğimiz şu günlerde artırmamız gerekiyor. Bunu aynı apartmanda yaşayan depremzede vatandaşlarımızı yine tek apartmana yerleştirmek suretiyle yapmak istiyoruz. Aynı acıyı yaşayan komşuların bir arada olması moral ve motivasyon açısından yararlı olacaktır. Türkiye’nin başı sağolsun. Bir daha böyle acılar yaşanmasın” diye konuştu.
ANAHTARLAR BAŞKAN İDUĞ'DAN
Depremzede aileler ile konuşup moral veren ve taleplerini dinleyen Başkan İduğ, ilk konutların anahtarlarını depremde evleri yıkılan 5 yaşındaki Ada Küçükkoca ve üç çocuk annesi Yıldız Bukan'a teslim etti. Depremzede vatandaşlar da Bornova Belediyesi’nin yaşanan felaketinin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu belirterek, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.
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