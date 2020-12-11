Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda, Helenistik ve Roma dönemine ait 116 parça sikke, yüzük ve takıya el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.