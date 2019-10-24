Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında sahil güvenlik ekiplerince, İzmir’in Dikili ilçesinde Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu fark edildi.

Durdurulan fiber tekne içerisindeki 6 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan 10 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.