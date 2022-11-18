Son depremler listesi araştırılıyor. Hissedilen sarsıntılar sonrasında yaşanan son dakika depremlerini haberimizde derledik. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte 18 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi...

18 KASIM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.11.18 07:26:34 37.0823 28.4508 8.0 -.- 4.1 4.1 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.18 07:00:48 38.3255 27.1522 12.2 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.18 05:39:33 36.4800 30.2013 11.4 -.- 2.0 -.- AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA) İlksel

2022.11.18 05:17:30 37.0175 28.4372 4.1 -.- 1.4 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.18 05:05:01 36.9052 28.9902 6.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.11.18 04:09:36 38.3570 27.1753 4.3 -.- 3.3 3.4 BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.18 03:44:08 37.5910 26.8260 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.18 02:35:36 38.5305 45.0173 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel

2022.11.18 02:33:44 37.0092 28.4305 5.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.18 02:33:34 37.0193 28.4172 7.5 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.18 02:15:47 38.3218 27.2222 7.5 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.18 01:18:55 36.6898 26.7838 136.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.18 00:27:36 37.0837 28.4073 6.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.18 00:19:34 36.4917 27.1157 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.11.18 00:13:51 38.7488 42.5890 13.5 -.- 1.8 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2022.11.18 00:04:05 38.3452 27.1825 4.6 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel