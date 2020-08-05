Kadın örgütlerinin çağrısıyla İzmir'in Konak ilçesindeki, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde akşam saatlerinde ellerinde döviz ve pankartlarla toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemek ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için eylem yaptı.
Oturma eyleminin yanı sıra basın açıklaması yapan grup, caddede yürüyüş yapmak istedi. Polislerin yürüyüşe izin vermemesinin ardından çıkan arbedede 16 kişi gözaltına alındı.
Olayların durulmasının ardından yeniden toplanan vatandaşlar, açıklama yapıp, dağıldı.
"ÖLMEMEK İÇİN BURADAYIZ"
"İstanbul Sözleşmesini Uygula" yazılı maskelerini takan yüzlerce kadın saat 19.00'da Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde, ellerinde cinayete kurban giden kadınların isimlerinin bulunduğu pankartlar ile bir araya gelerek, kadına şiddete karşı eylem yaptı. Açık kürsü yapılan eylemde söz hakkı almak isteyen bazı kadınlar da konuşma gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan grup İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik talepleri karşılanana dek, sokaklarda ve meydanlarda mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Polisin ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Eyleme katılan kadınlardan biri olan Dilşah Güner, "Çok öfkeliyiz artık. Ölmemek için buraya geliyoruz. Burada bir sürü kadın toplanıyor ve artık bizi öldürmeyin diye yalvarıyoruz" dedi.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM GELECEĞİMİZ"
Şadiye Şeyda Ataç ise, "Hayatta kalmak için buradayız. İstanbul sözleşmesi bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu sözleşmenin geri çekilmesine asla izin veremeyeceğiz. Bunun için buradayız. Bu sözleşme uygulanmaya başlayıncaya kadar alanları terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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