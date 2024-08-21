İzmir ve Isparta'da orman yangını
İzmir'in Menderes ilçesi ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışma sürüyor.
ISPARTA
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.
Yangın, Karakaya köyündeki ormanlık alanda çıktı.
Bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile 50 personel yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.
FETHİYE
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ'ın eteklerinde, ormanlık alanda iddiaya göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan söndürüldü.
Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.