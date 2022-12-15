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İzmir ve Aydın açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 15.12.2022 - 22:11 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir ve Aydın açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir ve Aydın açıklarında 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise 4 can salı içerisinde geri itilen 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da can salı içerisinde geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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