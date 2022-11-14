İzmir ve Aydın açıklarında 199 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği belirterek yardım talebinde bulunan 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Menderes, Çeşme, Seferihisar, Dikili ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da 157 düzensiz göçmeni kurtardı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.