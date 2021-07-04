Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İzmirliler 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım...