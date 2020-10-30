İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger depremle ilgili açıklamalarda bulundu:

Vali Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şu ana kadar 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğunu tespit ettiklerini aktaran Köşger, şöyle devam etti:
"10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var. Yıkılmış ve hasarlı binalarda arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Ekipler seferber olmuş durumda. Şimdiye kadar yan yatmış binalardan 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Tam yıkılmış binalarda da kurtarılan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızdan ricam sakin olmaları, hiç kimsenin gereksiz trafiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik kilitlemiş durumda, gücümüzün bir kısmını o tarafa sevk etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin, bizim açıklamalarımızı beklesin."
- "Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda"
Vali Köşger, şu an için bir kan ihtiyacı olmadığına işaret ederek "İlerleyen vakitlerde böyle bir ihtiyaç olursa, onu duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz bir şekilde trafiğe çıkıp yolu tıkamasınlar, ambulansların, sağlık ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin, iş makinelerinin afet bölgesine erişmesini zorlaştırıyor bu. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bunu rica ediyorum. Panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Tüm binalara ulaşılmış durumda ve tüm binalarda çevre emniyetini güvenlik güçlerimiz alıyor. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. Bizim almaya çalıştığımız tedbirler içeriden bir canın daha kurtarılması için." diye konuştu.
Profesyonel olmayanların arama kurtarma çalışması yapmaması gerektiğini belirten Köşger, "Ekiplerimiz gereken tüm faaliyetleri yapacak. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum." dedi.
Köşger, bazı enkazlardan ceset çıkartıldığını ancak sayının tam net olmadığını aktararak "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Onun dışında kırsal alanda bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.
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