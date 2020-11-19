İzmir Valisi Köşger'den Kovid-19 açıklaması:

Vali Köşger, beraberindeki yetkililerle Bornova ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Esnafa uyarılarda bulunan Köşger, alışveriş yapanlardan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi. Köşger, Bornova Kaymakamlığını da ziyaret etti.
Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının arttığını hatırlattı.
Bu konuda yeni tedbirler alındığını hatırlatan Köşger, "Hafta sonu sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamalar ve bazı esnafa, çalışma saatleriyle ilgili kısıtlamalar getirildi. Biz de Bornova ilçemizde, çarşıda bu kısıtlamalarla ilgili hem vatandaşlarımızda farkındalığı artırmak hem de yapılan işleri yerinde görmek amacıyla denetimler yaptık." dedi.
- Depremin ardından artış
Depremin ardından İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısının hızlı artış gösterdiğini belirten Vali Köşger, şöyle devam etti:
"İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Bundan dolayı biz bu sonucu tahmin edebiliyorduk. Yani bu şunu gösteriyor, kurallara riayet ettiğimiz sürece kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Kurallara uyulması sonucunda depremden önce İzmir Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı ve biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti."
İzmirlilerden depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu, bu konuda da göstermelerini isteyen Köşger, "Hemşehrilerimizden nasıl depremde tek yürek olmuşsak burada da tek yürek olarak yeniden daha önceki rakamların altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini bekliyorum." diye konuştu.
Vali Köşger, gereksiz şekilde sokağa çıkılmaması, toplu alanlara gidilmemesi, toplu taşıma araçlarının kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
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