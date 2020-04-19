İzmir Valiliğinden "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi" açıklaması

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde talimatlar doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.
Personele koruyucu malzemelerin dağıtıldığı, Kovid-19'a ilişkin eğitimlerin verildiği, genelge kapsamındaki personele de idari izin kullandırıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Merkezin kapasitesi 750 kişi olmakla birlikte halihazırda 331 kişi barındırılarak yoğunluk engellenmiş, bulunan her kata ve ortak alana dezenfektan konulmuş, kısa periyotlarla bütün merkez sterilizasyon ve dezenfekte işlemlerine tabi tutulmuştur. Yeni getirilen yabancıların barınması için merkezde ön kabul alanı oluşturulmuş olup 14 gün boyunca diğer yabancılarla temas kurmaları engellenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan toplantıda kolluğun ilk yakalama yaptığı yerde gerekli sağlık taramalarının yapılacağıyla ilgili İlçe Sağlık Müdürlükleri bilgilendirilmiş ve kolluk kuvvetlerince işlem yapılan düzensiz göçmenlerin sağlık taraması yapılarak Geri Gönderme Merkezine kabulleri sağlanmıştır."
Yabancılara rutin olarak hijyen kitlerinin dağıtıldığı ve hijyenin önemi konusunda bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, odaların ve ortak kullanım alanlarının, merkezin çalışanları tarafından özenle temizlendiği ve günün belli saatlerinde mekanlarının havalandırıldığı kaydedildi.
Yabancıların kullanmaları için çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin de aktif olarak çalıştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Yabancılar, günlük düzenli olarak kontrol edilmekte ve semptom gösteren yabancılar beklenilmeden hastaneye sevk edilerek gerekli tetkikleri yapılmaktadır. Bu sebeple hastaneye sevk edilen bir yabancıda 15 Nisan 2020 tarihinde vaka tespit edilmesi sonrası diğer yabancılara ve personele test yapılmıştır. Pozitif çıkan vakalar, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karantina, izolasyon ve tedavileri yapılmakta olup yabancıların sağlıkları iyi durumdadır. Bu tür asılsız ve tek taraflı haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!