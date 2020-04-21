Eskişehir Şehir Hastanesi günde 1500 civarında koronavirüs testi yapabilecek

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hastanenin genetik laboratuvarı içine konuşlandırılan ve hizmet vermeye başlayan cihaz sayesinde test sayısını artırmayı planlayan hastane yönetimi, ayrıca vakaların erken tespit edilmesiyle birlikte tedavi sürecinin daha konforlu olmasını hedefliyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni PCR (termal döngü) cihazıyla, hastalığın yayılma hızını en aza düşürmek istediklerini söyledi.
Bildirici, bu cihazın test kapasitesinin yüksekliğine dikkati çekerek, "Yeni cihazımız ortalama günde 1200 ile 1500 civarında test yapabilme kapasitesine sahip. Bizler bu süreci mikrobiyoloji hekimlerimiz, biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz. Laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı." dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe ise hastane olarak son model cihazlar kullandıklarını söyledi.
Türkiye'nin salgınla mücadelede başarılı olduğunu belirten Efe, "Yurt dışında çok kötü örnekler görünce, her türlü kötü senaryoya hazır bir şekilde yoğun bakımlarımızı hazır hale getirdik. Çok şükür yurt dışındaki gibi bizleri kilitleyecek, etkin tedavimize engel olabilecek bir durumla karşılaşmadık. Çok kısıtlı sayıda vefat eden hastamız oldu. Daha çok taburcu edip servislere geri verdik. Bugünlerde de hasta sayısında bir miktar azalma var." ifadelerini kullandı.
- "Vatandaşlar kurabiye, pasta gönderiyor"
Bu süreçte vatandaşlardan büyük destek aldıklarını söyleyen Efe, şöyle devam etti:
"Annem ve babam 65 yaşlarında. Onlara da maskesiz çıkmamayı öneriyorum. Bu dönemde alışverişleri mümkün olduğunca azaltmak, evde kalmak çok çok önemli. Yani 'Bana bir şey olmaz dememek' lazım çünkü 60 yaşında hastalar yoğun bakıma gelebiliyorlar. Özellikle diyabet, tansiyon gibi altta yatan başka hastalıkları, kronik hastalıkları varsa temastan mümkün olduğunca kaçınmalılar. Bunlar geçici günler. Çok şükür her türlü tıbbi edevatımız, yeterliliğimiz var. Dışarıda gezmelere devam edecek olursak bunların önüne geçemeyiz."
Efe, vatandaşların sağlık çalışanlarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Son 1 aylık süreçte vatandaşlar kurabiye, pasta gönderiyor. İlkokul öğrencisi çocuklar evde kendi yaptıkları pastaları gönderiyorlar. Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Sevildiğimizi anlıyoruz. Bizim yanımızda olduklarını hissediyoruz ve yaşama sevinci oluyor. Daha çok işimize sarılarak çalışıyoruz. Merak etmeyin. Yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen hiçbir doktor ya da personelimizde enfeksiyon bulaşı olmadı." diye konuştu.
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