İzmir, Uşak, Manisa'da YKS heyecanı

İzmir'de kentteki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.
Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
İkiz çocuklarını sınav merkezine getiren Emine-Aytekin Tunus çifti, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını ifade ederek, evlatlarının başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı.
Öte yandan, tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentteki araç trafiğinin azaldığı görüldü.
- Uşak
Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 8 bin 156 aday sınava girdi.
İl genelinde 33 sınav merkezi 463 solonda gerçekleştirilen sınavda, bin 213 personel görev aldı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alındı.
Öğrencilere sınav merkezleri girişlerinde maske ve dezenfektan verildi.
Öte yandan, sınava geciken bir öğrenci, sınava gireceği Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne polis ekiplerince götürüldü.
- Manisa
Manisa’da YKS 2. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 24 bin aday girdi.
Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara alındı.
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra 24 bin aday il merkezinde ve 4 ilçedeki binadaki 94 bin 313 salonda sınava başladı.
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