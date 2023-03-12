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İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ | 1500 konut Aliağa ve Kemalpaşa'da sahibini buluyor! TOKİ İzmir kura sonuçları

İzmir'de TOKİ heyecanı son gün! Aliağa ve Kemalpaşa'da çekiliş sürüyor

TOKİ İzmir kura çekimi 12 Mart Pazar dördüncü günüyle devam ediyor. İzmir genelindeki tüm çekilişler 14 Mart Salı günü sona erecek. Bugünkü çekilişte ise Aliağa ve Kemalpaşa'da 1500 konut sahibini bulacak. İşte güncel 12 Mart Pazar çekiliş sonuçları...

Giriş: 12.03.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 12 Mart Pazar günü başlayan TOKİ İzmir kura çekimi bugün yani 12 Mart Pazar günü beşinci günüyle devam ediyor. Çekiliş sonucunda bin 350 konut sahibini bulacak. Çekiliş ise 14 Mart Salı günü sona erecek. Çekiliş anbenan TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilebiliyor. Bugün ise Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1500 aday belli olacak.İşte ilk sonuçlar...

  • İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

  • 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

  • İşte 12 Mart günlerindeki çekilişten bazı sonuçlar:

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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