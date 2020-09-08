İzmir Tire'de mahallelilerden su kesintisi tepkisi

Mahalle Muhtarı Zihni Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kesintilerinin kendilerini mağdur ettiğini ve bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Mahallelilerin bidonlarla su taşıdığını anlatan Çetin, "Köyümüzde yaklaşık 1 aydır su sorunu yaşanıyor. Bu sorun yaklaşık 1 haftadır gittikçe arttı. Bazı sokaklarda bulunan evlerimizden su hiç akmıyor. Bazı evlerde ise çok az seviyede akıyor. Şu anda köylülerimiz incir hasadı için yaylalara göç etti, nüfus neredeyse yarı yarıya düştü, hasadı bitiren vatandaşımız köye döndüğünde su tamamen bitecek ve kimsenin evinden su akmayacak. Hayvancılık yapan evlerimiz var, herkes zaten tarımla uğraşıyor." diye konuştu.
Çetin, İZSU'ya dilekçeyle durumu bildirdiğini belirterek "Vatandaşımızın daha fazla mağdur olmaması için yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmaları istiyorum." dedi.
Mahallede kahve işleten Metin İbat da taşıdığı suyla çay yapıp bulaşıkları yıkadığını dile getirerek "Bir aydır susuzluk çekiyoruz. Köyün çoğu şimdi dağlarda incirde. Köye geri döndüklerinde daha çok sorun yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
İbrahim Çapkın ise yayladan dönerken kaynak suyundan doldurduklarını, yaklaşık 3 kilometreden eve su taşıdıklarını söyledi.
Yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini vurgulayan Çapkın, şöyle devam etti:
"Sular akmayınca insanlar da hayvanlar da susuz kalıyor, köyümüzde herkes çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşıyor. İşimiz tozla toprakla, evimize geldiğimizde sularımız akmadığı için temizliğimizi yapamaz hale geldik. Bugün dağda incir hasadı yaptık. Yolda gelirken bir çeşme var oradan bidona su koyduk 3 kilometre taşıdık. O su da olmasa içme suyumuz da olmayacak. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
Hatice Adıbelli de bahçesindeki sebzelerin susuzluktan kuruduğunu; mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.
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