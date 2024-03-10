İzmir teravih namazı saatleri 2024: İzmir'de teravih namazı ne zaman kılınacak?
Ramazan ile beraber Müslümanlar için ibadet ayı da başladı. 11 Mart'ta başlayan Ramazan boyunca sadece oruç değil, birçok ibadet de yerine getirilir. Böyle zamanlarda dua kapılarının açık olduğuna ve maneviyatın geliştirildiğine inanılır. Ramazan'a özel ibadetlerden biri de ay boyunca kılınan ve saatleri şehirlere göre değişen teravih namazlarıdır. Peki, İzmir teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte, 2024 İzmir teravih namazı saatleri...
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Ramazan ayı ile başlayan teravih namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan 2024 imsakiye takvimi ile tüm illerin teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, İzmir teravih namazı saatleri ne zaman? İzmir'de teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 izmir teravih namazı saatleri...
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İZMİR'DE İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Dini Günler Takvimi yayınlandı. Buna göre; Ramazan ayı 2024 yılında 10 Mart gecesi sahura kalkılmasıyla birlikte 11 Mart Pazartesi başlayacak ve 2024 yılının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar 2024 gecesi kılınacak.
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İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih namazı yatsı namazının hemen ardından kılınır. İşte, İzmir yatsı namazı vakitleri;
10 Mart Pazar yatsı vakti: 20.36
11 Mart Pazartesi yatsı vakti: 20.37
12 Mart Salı yatsı vakti: 20.38
13 Mart Çarşamba yatsı vakti: 20.39
14 Mart Perşembe yatsı vakti: 20.40
15 Mart Cuma yatsı vakti: 20.41
16 Mart Cumartesi yatsı vakti: 20.42
17 Mart Pazar yatsı vakti: 20.43
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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)