Ramazan ayı ile başlayan teravih namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri tarafından açıklanan 2024 imsakiye takvimi ile tüm illerin teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, İzmir teravih namazı saatleri ne zaman? İzmir'de teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 izmir teravih namazı saatleri...