27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de, taksi taşımacılığında dijital döneme geçiliyor. Eski tip taksimetrelerin yerine Android işletim sistemli akıllı cihazlar alacak.
İzmir'de 3 bine yakın takside dijital teknoloji dönemine adım atıldı. Teknolojik olarak zamanın gerisinde kalan eski tip taksimetreler, artık akıllı cihazlar ile değiştirilecek. Android işletim sistemine sahip yeni nesil taksimetrelerin, taksi kullanıcılarına birçok yenilikler sunacağı ifade edilirken, 2020’nin ilk günlerinden itibaren tam olarak devreye girecek internet üzerinden taksi çağırma sistemi 'EnTaksi İzmir' uygulaması aracılığıyla şoförlere puan verilebileceği açıklandı.
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Yeni sistemle, aracı hangi saatte kimin kullandığı, ne zaman nereden geçtiği de hem İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Merkezi'nden hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan (İZSOFODA) görülebilecek. Taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaların bulunup sahiplerine ulaştırılmasındaki başarının yeni sistem sayesinde üst seviyeye çıkarılması beklenirken, sunulan hizmetin kalitesinin de artırılması hedefleniyor.
İZSOFODA Başkanı Celil Anık, yeniliklerin kazandırılmasındaki öncü misyonlarını bir kez daha sergilediklerini, taksilerin dijitalleşmesinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Mobil taksi çağırma uygulamamız EnTaksi İzmir ve dijital taksimetre gibi yeniliklerimizin devamı gelecek. Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek" dedi.
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