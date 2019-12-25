25 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

İzmir su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İZSU 25 Aralık 2019 su kesintisi duyuruları

İzmir'de yaşanan iki günlük su kesintilerinin ardından bugün yeni su kesintisi duyuruları yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana boru hattındaki arızanın giderildiğini açıkladı. İşte 25 Aralık 2019 İZSU'dan su kesintisi duyuruları

25.12.2019 - 08:54 | Güncelleme:
izmir su kesintisi

İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar iki gün susuz kaldı.  Su kesintilerinin sebebi ise; Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arızaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyuruldu. Ardından İZSU'dan da açıklama geldi.

İZSU'DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza giderilmiştir. Şebekeye su verilmiş olup gece boyunca tüm mahallelere su ulaşacaktır.

Meydana gelen arızadan dolayı yaşanan su kesintisi nedeniyle Kentlimizden özür dileriz.

İZMİR SU KESİNTİLERİ 25 ARALIK 2019 (İZSU)

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Evlerinde 250 kedi var!
Evlerinde 250 kedi var!
Türkiye'de yetiştiriliyor! Yılda 80 bin lira kazandırıyor
Türkiye'de yetiştiriliyor! Yılda 80 bin lira kazandırıyor
Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...
Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...
Ölüleri bu telefonla arıyorlar!
Ölüleri bu telefonla arıyorlar!
Galatasaray ilk transferini yaptı!
Galatasaray ilk transferini yaptı!
A'dan Z'ye
A'dan Z'ye "İşte Libya Mutabakatı!"
Özel harekat polisi şehit oldu
Özel harekat polisi şehit oldu
Rize ve Samsun'da örtü yangınları
Rize ve Samsun'da örtü yangınları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X