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        Haberler Bilgi Gündem İzmir su kesintisi 4-5 Ağustos 2025 Bornova, Konak: İzmir'de nerede sular kesildi, neden kesildi, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

        İzmir'de 19 saatlik su kesintisi devam ediyor! 4 Ağustos 2025 İzmir'de nerede sular gitti, sular ne zaman gelecek?

        İzmir halkı yine uzun saatler süren bir su kesintisi daha yaşıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre; Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle İzmir'in belli mahallerine 19 saat boyunca su verilmeyecek. Peki, su kesintisi nerede, hangi mahallelerde yaşanıyor? İşte, 4 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi ve suların geleceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 12:37 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:37
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        • 1

          İzmir'de sabah saatlerinde başlayan su kesintisi devam ediyor. Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle yapılan kesinti, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başladı. 19 saat süreceği bildirilen kesintinin ne zaman biteceği ise İzmir halkı tarafından merak ediliyor. Peki, 4 Ağustos 2025 İzmir'de nerede sular kesildi ve sular ne zaman gelecek? İşte, son gelişmeler...

        • 2

          4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İZMİR'DE NERELERDE SULAR KESİLDİ?

          Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle;

          Konak İlçesine bağlı; Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent Mahalleleri,

          Bornova İlçesine bağlı; Çamkule, Meriç Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

        • 3

          4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayan su kesintisi 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 04.00'te sonlanacak.

        • 4

          İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI

          İZSU, İzmir'in genelinde yapılacak arıza ve bakım bilgilerini anbean paylaşıyor. Aşağıdaki linkten güncel kesinti ve bakım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

          İZSU ARIZA VE BAKIM BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI

        • 5
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