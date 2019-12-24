İzmir'de su kesintisi şoku. Ana boruda meydana gelen arıza hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar uzun süre susuz kalınca tepki gösterdiler. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte son yapılan açıklamalar...

BAŞKAN SOYER'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMLASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arızanın akşama kadar giderileceğini duyurdu.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tahtalı Barajı'ndan gelen ana isale hattında, basınç artışı nedeniyle oluşan arızanın giderilmesi için seferberlik ilan ettik. Yaşanan sorunun farkındayım. Yarın akşama kadar arıza giderilecek. Sıkıntının tekrarlanmaması için gerekli yedekleme sistemi çalışmalarını da başlattık."

İZSU'DAN İZMİR SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen su kesintisinin süresi "Duyurular" bölümünde ilçe başlıkları altında yer almaktadır.

Meydana gelen arızadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz su kesintisi nedeniyle kentlilerimizden özür dileriz ." denildi.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 24 ARALIK



İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'

İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.

Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.