17 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Yurt genelinde kuraklık ve artan nüfus nedeniyle zaman zaman belli bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda İzmir'de 6 Ağustos tarihinden bu yana bazı ilçelerde belirli saat aralığında kesinti yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman kesilecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 17 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı...
İzmir'de 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile netlik kazandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile İzmir genelinde suların hangi saatler aralığında kesileceği, suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte detaylar...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ
BÖLGE-1
Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
16.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 17.08.2025 Pazar saat 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Konak: Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos.
Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.
Bayraklı: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar, 75. Yıl.
BÖLGE-2
Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
17.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 18.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası
BÖLGE- 2 MAHALLELERİ
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı.
Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Gazi Mustafa Kemal, Güzeltepe, Harmandalı, İzkent, İnönü, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni, İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.
Menemen: İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.
BÖLGE- 3
Buca, Karabağlar, Örnekköy ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
18.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 19.08.2025 Salı saat 05:00 arası
BÖLGE-3 MAHALLELERİ
Buca: Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim.
Bornova: Gökdere.
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.
Karşıyaka:; Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım.
BÖLGE-4
Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
19.08.2025 Salı saat 23:00 ile 20.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası
BÖLGE-4 MAHALLELERİ
Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi.
Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer.
BÖLGE-5
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
15.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 16.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
20.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 21.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası
BÖLGE-5 MAHALLELERİ
Karabağlar: Adnan Süvari, Arap Hasan, Aşık Veysel, Ali Fuat Cebesoy, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan.
Konak: Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmetpaşa, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye.
Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.
Narlıdere: Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale, 2. İnönü.
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.
