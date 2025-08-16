Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İzmir su kesinti programı 17 Ağustos 2025! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

        17 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?

        Yurt genelinde kuraklık ve artan nüfus nedeniyle zaman zaman belli bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu kapsamda İzmir'de 6 Ağustos tarihinden bu yana bazı ilçelerde belirli saat aralığında kesinti yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman kesilecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 17 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 23:11 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'de 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile netlik kazandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklama ile İzmir genelinde suların hangi saatler aralığında kesileceği, suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte detaylar...

        • 2

          İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

          BÖLGE-1

          Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresi

          KESİNTİ ZAMANI

          16.08.2025 Cumartesi saat 23:00 ile 17.08.2025 Pazar saat 05:00 arası

          BÖLGE-1 MAHALLELERİ

          Konak: Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos.

          Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

          Bayraklı: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar, 75. Yıl.

          BÖLGE-2

          Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve çevresi

          KESİNTİ ZAMANI

          17.08.2025 Pazar saat 23:00 ile 18.08.2025 Pazartesi saat 05:00 arası

          BÖLGE- 2 MAHALLELERİ

          Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı.

          Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Gazi Mustafa Kemal, Güzeltepe, Harmandalı, İzkent, İnönü, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni, İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.

          Menemen: İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.

          BÖLGE- 3

          Buca, Karabağlar, Örnekköy ve çevresi

          KESİNTİ ZAMANI

          18.08.2025 Pazartesi saat 23:00 ile 19.08.2025 Salı saat 05:00 arası

          BÖLGE-3 MAHALLELERİ

          Buca: Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim.

          Bornova: Gökdere.

          Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

          Karşıyaka:; Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

          BÖLGE-4

          Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı ve çevresi

        • 3

          KESİNTİ ZAMANI

          19.08.2025 Salı saat 23:00 ile 20.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası

          BÖLGE-4 MAHALLELERİ

          Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi.

          Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer.

          BÖLGE-5

          Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresi

          KESİNTİ ZAMANI

          15.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 16.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası

          20.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 21.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası

          BÖLGE-5 MAHALLELERİ

          Karabağlar: Adnan Süvari, Arap Hasan, Aşık Veysel, Ali Fuat Cebesoy, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan.

          Konak: Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmetpaşa, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye.

          Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

          Narlıdere: Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale, 2. İnönü.

          Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        "Bu arkadan bıçaklanmaktır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa