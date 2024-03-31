İzmir seçim sonuçları canlı anlatım: İzmir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı mı?
Tüm ülkede saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci tamamlandı ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla kesin olmayan ilk sonuçlar geldi. İşte, İzmir canlı seçim sonuçları ile İzmir'de şu anda kim ve hangi parti önde?
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Türkiye'de bir seçim maratonu daha geride kaldı. Bugün 81 ilde milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. Saat 19.18 itibarıyla YSK tarafından uygulanan yayın yasağı kalktı. İzmir yerel seçim sonuçlarına dair ilk veriler gelmeye başladı. İşte, 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçlarına dair bilgiler...
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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI!
Saat 19.18 itibarıyla YSK, seçim yasağını kaldırdı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre şu ana kadar İzmir'de yüzde 32.8 sandık açıldı.
Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;
CHP belediye başkan adayı Cemil Tugay yüzde 47.87 oy alırken,
AK Parti belediye başkan adayı Hamza Dağ yüzde 38.18 oy aldı.
İzmir'de katılım oranı yüzde 77,4 olarak açıklandı ve şu ana kadar 3.451 sandık açıldı.
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İZMİR'DE MİLYONLARCA SEÇMEN SANDIK BAŞINDAYDI!
İzmir'de kayıtlı 3 milyon 459 bin 970 seçmenin, yerel yöneticilerini belirlemesi için 10 bin 721 sandık kuruldu.
2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu sene de en çok seçmen Buca'dan çıktı. Buca'da kurulan 1.162 sandıkta 394 bin 395 vatandaş oy kullandı.
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!
31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. İzmir canlı yerel seçim sonuçları ile 30 büyükşehrin canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz.
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Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
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Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
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Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
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