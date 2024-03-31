İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI!

Saat 19.18 itibarıyla YSK, seçim yasağını kaldırdı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre şu ana kadar İzmir'de yüzde 32.8 sandık açıldı.

Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;

CHP belediye başkan adayı Cemil Tugay yüzde 47.87 oy alırken,

AK Parti belediye başkan adayı Hamza Dağ yüzde 38.18 oy aldı.

İzmir'de katılım oranı yüzde 77,4 olarak açıklandı ve şu ana kadar 3.451 sandık açıldı.

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