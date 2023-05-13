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İzmir Seçim Sonuçları 2023: İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

İzmir 2023 seçim sonuçları

Seçimlerde oy kullanan milyonlarca seçmen sonuçları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşiyor. Habertürk'ün İzmir Seçim Sonuçları 2023 sayfası üzerinden hem İzmir iline ait hem de diğer tüm iller ve ilçelere ait seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz. İşte 2023 İzmir seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giden milyonlarca kişi sonuçlara odaklandı. İzmir seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Peki, İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 İzmir seçim sonuçları...

  • İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

    İzmir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 İzmir Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk İzmir Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

    İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İZMİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İzmir Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 İZMİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 İZMİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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