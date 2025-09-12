İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın annesi ve babası ile diğer 8 şüphelinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye götürüldü.

Adliyede savcılığa çıkarılan saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç'nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı.

Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. NE OLMUŞTU? Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.