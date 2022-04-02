Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayıyla birlikte Müslümanların oruç heyecanı da başladı. Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutacak. Ramazan bayramı ile son bulacak Ramazan ayında oruç tutan İzmirliler bu gece ikinci sahur için sofra başına oturacak. İzmir'de sahur saati ve imsak vakti merak konusu oldu.

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