İzmir orman yangınında son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı?
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Peki, İzmir orman yangınında son durum nedir? İşte, 22 Ağustos 2025 İzmir orman yangınında son durum...
İzmir’in Menderes ilçesinde, Çile Mahallesindeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İşte, İzmir orman yangınında son durum...
İZMİR'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.
İZMİR ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?
OGM, İzmir’in Menderes ilçesindeki yangına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. OGM, yangına 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. Aynı zamanda, yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu.
"Çakaltepe mevkiinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."