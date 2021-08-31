Mesleğini babasından devralan genç ahşap ustası yurt dışına açıldı

İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela (Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç) tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi.
"Evde babam, atölyede ustam" dediği babasından işin inceliklerini öğrenen İnce, zamanla kendini geliştirdi. Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı.
Babasıyla beraber yaptığı eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına da model üretti.
Babasının artık emekli olmayı düşünmesiyle genç Hakan İnce'nin sorumluluğu da arttı. Babasından miras aldığı ahşap oyma sanatına Karabağlar ilçesindeki 80 metrekarelik dükkanda devam eden İnce, işlerin çoğunu artık tek başına yürütüyor.
Ağacı ince ince işleyip sanata dönüştüren ve yaptığı ahşap oymaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderen genç ustanın en büyük hedefi ise üniversitelerde oyma sanatıyla ilgili ders vermek.İnce, AA muhabirine, ilkokulda dersler biter bitmez üzerinde önlükle atölyeye koştuğunu söyledi.
"Motifler ahşabın içinde saklı. Ben sadece üzerindeki talaşı alıyorum" diyen İnce, büyük firmalara model üretmeye devam ettiklerini belirtti.Teknolojinin gelişmesiyle mesleğine ilginin azaldığını ifade eden İnce, ancak halen oyma sanatına tutkun mimarların olduğunu vurguladı.
ABD'de bir kilisenin, tarihi ahşap kapısını tamir etmek için kendilerine başvurduğunu belirten İnce, "Şu anda lüks bir otelin mobilyasını da biz yapıyoruz. Şimdiye kadar ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Katar, İngiltere, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ahşap ürünler gönderdim. Geri dönüşler çok olumlu, inşallah yurt dışında daha fazla boy göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İşini çok sevdiğini, bazen rüyalarında motifler gördüğüne değinen İnce, babasından daha iyisini yapmak için gece gündüz çalıştığını dile getirerek, "En büyük hayalim babamdan öğrendiğim bu mesleği üniversitelerde gönüllü olarak anlatmak. Üniversite hocalarının anlattığı teorik eğitime ben pratik bilgimi katarak benim gibi genç ustalara öğretmek istiyorum." diye konuştu.
Yaptığı eserleri televizyonlarda gördüğünde çok mutlu olduğunu vurgulayan İnce, bazı ünlü isimler için ahşap ürünler hazırladığını sözlerine ekledi.
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