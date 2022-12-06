İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

DHA

İzmir merkezli 2 operasyonda 761 bin sentetik hap ele geçirilirken, 68 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ilaçlarının cinsi ile kutularını değiştirip, "torbacı" diye tabir edilen kişilerce piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

BİR YIL SÜREN FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

Bir yıl süren fiziki ve teknik takip sonrası polis, 19 Ekim'de İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. 3 ecza deposu, 1 imalathane, 30 ikamet ve 4 araçta yapılan aramalarda; 760 bin 296 sentetik hap, hap basma makinesi, elektrikli kapsül boşaltma cihazı, hava kompresörü, 13,22 gram kokain, 1,67 gram metamfetamin, 15,94 gram esrar, 1400 dolar ve 1000 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İfadeler ve toplanan delilerin ardından soruşturmayı genişleten ekipler, 2 Aralık'ta İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Trabzon, Afyonkarahisar ve Malatya'da 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 848 sentetik hap, 5 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklandı, 11´i savcılık sorgularının ardından, 8´i ise mahkemece adli kontrol şartıyla 19 şüpheli ise serbest kaldı.

Her iki operasyonda toplam 761 bin 144 sentetik hap ele geçirildi.