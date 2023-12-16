Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir merkezli 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama - Güncel haberler

        İzmir merkezli 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama

        İzmir merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk 7 kişiden, suç örgütü lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 00:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir merkezli 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2 ayrı suç örgütünün çökertilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. 'Kafes 18' operasyonu Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleriyle; Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlendi.

        `Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği belirtilen örgüte yönelik operasyonda, örgüt lideri İnanç Meçul´ün de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

        Diğer örgütün ise 'kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtmak', 'tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde etmek', 'telsiz ve araçlarında çakar kullanarak kendilerine kolluk görevlisi süsü vererek vatandaşları baskı altına almak', 'sahte kurum plakaları, kimlikleri kullanmak suretiyle kendilerine imtiyaz sağlama' gibi eylemlerde bulunduğu, yasa dışı silah ticareti kapsamında suç örgütlerine silah temin edildiği belirtildi.

        REKLAM

        Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar ve çok sayıda çek- senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ; 6'SI TUTUKLANDI

        Kafes 18 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün da arasında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa