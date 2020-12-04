İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 40 eski polis, adliyeye sevk edildi

AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Farklı illerdeki 3 şüphelinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadelerinin alınacağı, Kovid-19 hastası olan bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen meslekten ihraç edilmiş 44 eski polis memuru 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.