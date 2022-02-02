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İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik İzmir ve İstanbul’da operasyon başlatıldı.

02.02.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir merkezli FETÖ operasyonu; 12 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonu! 12 gözaltı
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DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya hesaplarındaki artış, haklarındaki ifadeler, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtlarından FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 1'i İstanbul'da, 12 şüpheli için gözaltı kararı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bugün 12 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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