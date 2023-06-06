Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

İzmir merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 23 gözaltı kararı

İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 06.06.2023 - 06:42 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonunda 23 gözaltı kararı
AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'inin aktif görevde polis memuru olduğu belirtildi.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.