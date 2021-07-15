İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 76 zanlı tutuklandı

AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 43'ü faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 135 şüpheliden 76'sı tutuklandı, 59'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen 44 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, 19 Kasım 2019 ila 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen asker şahıslara yönelik düzenlenen 20 operasyon kapsamında toplam 1299 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

- Operasyon

İzmir merkezli 47 ilde 12 Temmuz'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 15 Temmuz'da şehit olan Batuhan Ergin adına yapılan operasyonda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 178 zanlı gözaltına alınırken, 2'si mükerrer soruşturma, 5'i de sağlık sorunları nedeniyle 7 yakalama kararı iptal edilmişti.

Büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan veya başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 229 şüpheliden 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu belirtilmişti.