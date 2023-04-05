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İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Giriş: 05.04.2023 - 06:57 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
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DHA

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri ve 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf olmak üzere 9 asker, 16'sı ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 10 ilde saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlattı.

DHA'nın haberine göre, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Üsteğmen ve 7'sinin ise Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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